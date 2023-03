SERIE A – Napoli-Lazio 0-1, i top e i flop della squadra di Spalletti

Il Napoli ha affrontato la Lazio per la venticinquesima giornata di campionato al “Maradona”. Gli ospiti sfiorano il vantaggio con Romagnoli, salva sulla linea Di Lorenzo. Gli azzurri rispondono con i tiri di Zielinski e Anguissa, ma Provedel e la difesa avversaria evita la rete. Nella ripresa i padroni di casa cambiano marcia anche se i tiri non sono precisi. La Lazio passa in vantaggio con un euro gol di Vecino. Nel finale traversa di Osimhen e salvataggio di Provedel. Una sconfitta per il Napoli che non cambia tanto per la classifica, ma sicuramente i ritmi non sono stati soliti. Ecco le pagelle della sfida del “Maradona”.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Inizio di gara e il capitano del Napoli salva sulla linea sul colpo di testa di Romagnoli. Tiene a bada Felipe Anderson e anche Pedro. anche in una serata storta ne esce bene.

Kim Minjae 6,5 – Il difensore sud-coreano aveva Immobile come cliente e lo annulla con facilità. Si oppone al tiro nel primo tempo e lotta fino alla fine della gara.

Elmas 6,5 – Entra il macedone a partita in corsa e con la sua verve prova a cambiarla. Calcia due volte in porta e trova la difesa avversaria che si oppone.

Flop

Olivera 5 – L’uruguaiano doveva confermare quanto di buono fatto questa stagione ed invece è apparso impreciso. Sbaglia i passaggi e anche le scelte. Non soffre in difesa, ma rispetto al passato meno attento.

Anguissa 5 – Suo uno dei tiri del primo tempo deviato dagli ospiti, ma contro il centrocampo della Lazio ha fatto fatica. Non cambia la musica e Spalletti lo toglie dal campo per Elmas.

Lobotka 5 – Lo slovacco è una rarità che fa fatica ad impostare, ma stasera Sarri lo imbrigliato ben bene. Ci sta che ha una gara non brillante, ma come sempre cerca sempre di dare il massimo.

Lozano 5 – Il messicano dopo le recenti prestazioni che si era ripreso. Se si esclude un cross dove per poco non ci arriva Osmhen, il resto fa fatica a superare gli avversari. Davvero non una partita da ricordare e non cambia nella ripresa.

Kvaratskelia 5 – Il georgiano contro la Lazio ha giocato una delle peggiori partite da quando veste la maglia azzurra. Impreciso nei cross e nelle giocate e di testa sbaglia il rinvio per la rete di Vecino. Ci può stare ma è giusto anche dire quando le partite non vanno.

A cura di Alessandro Sacco