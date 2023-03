PRIMAVERA 1 – Roma-Napoli 4-0, azzurrini sconfitti. Da Genova arriva una buon notizia per Frustalupi

Questa mattina al “Tre Fontane” si è giocata per la ventiduesima giornata di campionato Primavera la sfida tra la Roma e il Napoli. Gli azzurrini partono forte e sfiorano il vantaggio due volte. La prima con Sahli che calcia fuori da ottima posizione e poi con Gioielli che colpisce al volo e palla sul fondo. I giallorossi passano in vantaggio con Pisilli che da pochi passi sfrutta una difesa ospite distratta. Il raddoppio arriva da Cherubini che batte sul secondo palo Boffelli. A fine primo tempo arriva la terza rete della squadra di Guidi con Cherubini, mentre ad inizio ripresa arriva il poker con la doppietta di Cherubini. Il Napoli perde anche per somma di ammonizione mister Frustalupi. La sconfitta dell’Atalanta è la buona notizia per gli azzurrini ma contro il Cagliari bisognerà invertire la rotta.

AS Roma vs SSC Napoli 4-0

AS ROMA (3-4-2-1) : Del Bello; Silva, Faticanti (C), Pellegrini (80′ Golič); Missori (60′ Louakima), Pisilli (80′ Vetkal), Tahirovic, Cherubini (65′ D’Alessio); Cassano, Pagano (60′ Ruggiero); Majchrzak.

A disp.: Baldi (GK), Razumejevs (GK), Foubert-Jacquemin, Ivković, Padula, Misitano, Falasca, Graziani, João Costa, Bolzan All.: Guidi.

SSC NAPOLI (3-4-2-1) : Boffelli; Barba (C), Hysaj, Obaretin; Marchisano (60′ Boni), Alastuey (60′ Bonavita), Gioielli, Acampa (60′ Giannini); Spavone (80′ Gningue), Sahli; Pesce (71′ Koffi). A disp.: Turi (GK), Rossi, Marranzino, Nosegbe-Suško All.: Frustalupi.

Arbitro: Sig. Adalberto Fiero di Pistoia.

Assistente 1: Sig. Riccardo Pintaudi di Pesaro.

Assistente 2: Sig. Pio Carlo Cataneo di Foggia.

Marcatori: 29′ Pisilli (AS Roma), 35′ Cherubini (AS Roma), 45’+1 Missori (AS Roma), 57′ Cherubini (AS Roma).

Ammoniti: 34′ Frustalupi (SSC Napoli), 83′ Boni (SSC Napoli).

Espulsi: 49′ Frustalupi (SSC Napoli).

Note: recupero 1’pt, 0’st. Calci d’angolo: 1-4. Temperatura: 16°C (Soleggiato).

Spettatori: 520.

