Mario Rui, il professore è un talismano: non si perde

Da mesi si parla dell’ imprescindibilità di Lobotka per il gioco del Napoli, così come dello strapotere fisico di Osimhen nel reparto avanzato, della sfacciataggine che porta sempre al dribbling, Kvara e di un capitano che è il vero prototipo di terzino moderno, tuttofare e non solo difensore. Tutto giusto, ma a quanto pare c’è un solo giocatore che non deve mancare perchè, quando lui non c’è, arriva il ko: Mario Rui. Gli azzurri, quest’ anno, hanno subito una sconfitta solo in 4 occasioni: Liverpool in Champions, Inter e Lazio in campionato, Cremonese in Coppa Italia. In nessuna di queste sfide il terzino portoghese era in campo. Oltre a mancare per i suoi cross, il “professore” è divenuto una sorta di talismano. Peccato, quaindi, per l’ingenuità contro l’Empoli…Mai senza Mario per essere vincenti!

