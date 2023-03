L. Spalletti: “La Lazio? Si tornerà ad allenarsi in maniera corretta. Tutte scelte sbagliate”

E così dopo 12 vittorie, 2 pareggi e 327 giorni di imbattibilità interna, il Napoli è caduto al Maradona. Senza segnare, tra l’altro: era dal 6 marzo 2022 che non accadeva in casa. Dalla sconfitta con il Milan che all’epoca costò il primo posto. Questa volta, invece, il primato in classifica è stato soltanto ritoccato: da 18 a 17 punti proprio sulla Lazio, in attesa delle partite di Milan e Inter. Già: in caso di brindisi milanesi sarà comunque di 15 punti, eppure ieri dopo il fischio finale i ragazzi di Spalletti galleggiavano tra la rabbia e la profonda tristezza. L’immagine simbolo? Kim, il migliore dei suoi, steso sull’erba stremato e quasi disperato mentre intorno il popolo azzurro cantava di coraggio e di sogni da inseguire. « La sintesi di tutto è che c’è stata meno qualità del solito » , dice il signor Luciano. « Ma per l’atteggiamento, la ricerca in campo e il dispiacere della squadra che ho riscontrato quando siamo rientrati negli spogliatoi, pieno di teste basse, direi che è soltanto una partita che è andata storta. Un po’ sfortunata. Ora, però, si va a riprendere il lavoro nella maniera corretta. Nessuno ha alzato le mani dal volante » . Che sia chiaro.

L’IMPAZIENZA. E allora, la seconda sconfitta del campionato. La terza sul campo considerando la caduta ad Anfield con il Liverpool in Champions e la quarta in assoluto in virtù dell’eliminazione ai rigori con la Cremonese negli ottavi di Coppa Italia. «Serviva più qualità dentro il campo. Abbiamo palleggiato in maniera più sporca di sempre e forzato le uscite laterali. Siamo stati poco pazienti e abbiamo cercato poco i rinterzi, le sponde per liberare il mediano». Poca qualità e, dicevamo, niente gol: al Maradona non accadeva da un anno, praticamente. Dalla sfida con il Milan di un campionato fa: a seguire, 45 reti con una media di 2.8 a partita.

IL MURO. Grandi meriti alla Lazio di Sarri, certo, interprete di una fase difensiva davvero eccellente: «Me l’aspettavo così bassa, sì: ha il suo modo di giocare e spesso ripiega molto compatta. Sempre un blocco di squadra. Quando siamo andati a metà campo a giocare abbiamo avuto la possibilità di andare dietro la linea difensiva, ma abbiamo scelto in modo peggiore del solito». Spalletti, però, sottolinea ancora l’anima del suo Napoli: «Ho visto molta applicazione e molta voglia nei miei giocatori. Nessuna presunzione nell’atteggiamento e l’idea di fare continuamente la partita. La Lazio s’è difesa bene ed è stata fortunata sulla traversa». Di Osimhen. «Noi, invece, siamo stati un po’ ingenui sul gran gol di Vecino: fare certe respinte diventa pericoloso, si può subire il tiro…».

CARO MATIAS. Puntualissimo quello del suo ex allievo dei tempi dell’Inter. «Ha trovato proprio quell’angolino e bisogna fargli i complimenti. E’ un grande professionista e un grande calciatore. Gli dico bravo». Senza rancore. «Non mi sento tradito!». Ride. «Ognuno deve fare il meglio che può, il calcio è uno sport dove il rapporto precedente non deve intaccare la voglia di fare bene e di portare a casa punti». Intatta è anche la fame del Napoli: «Forse c’è stata un pochino di frenesia, ma ho visto tutta roba sana. Roba di gente che aveva le intenzioni giuste: non si possono creare cinquecento situazioni in una partita, però me ne vengono in mente almeno dieci pericolose. Ripeto: sebbene la ricerca sia stata corretta e nel secondo tempo ci fosse più spazio per entrare dentro il campo rispetto al primo, avremmo potuto fare qualcosa di più sotto il profilo della qualità. Della qualità del palleggio».

