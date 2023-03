Il 3 marzo? Già altre due big vinsero a Furigrotta

Un vero e proprio scherzo del calendario questo anticipo del venerdì per il Napoli di Luciano Spalletti: gli azzurri, infatti, dimostrano di non avere un ottimo rapporto con la data del 3 marzo, che ha portato in dote ieri contro la Lazio dell’ex Sarri la seconda sconfitta in campionato, la prima al Maradona per Kvaratskhelia e compagni. Dal suo ritorno in Serie A nel 2007, il Napoli infatti non ha mai vinto quando ha giocato il tre marzo. E in tutte le tre occasioni si è sempre giocato al Maradona: nel marzo del 2018 fu la Roma a sbancare lo stadio con un roboante 4-2 che spezzò in parte i sogni di gloria del Napoli di Sarri. Un anno dopo, invece, la Juventus passò a Fuorigrotta con i gol di Pjanic e Emre Can per 2-1. Fonte: mattino.it

