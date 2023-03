Ricambi “poco” all’altezza: per Sarri un problema che Spalletti non ha

A Empoli come a Napoli. Ha stupito meno quando ha vinto, Maurizio Sarri. Al Chelsea come alla Juventus. Quella bianconera non aveva il suo marchio, prevenuta nei suoi confronti e lui, in quell’ambiente, non c’entrava un bel niente. Oggi, invece, quando la Lazio gioca bene, ti incanta. Il problema è che non sempre risponde al richiamo del suo allenatore. Le manca la continuità, ma anche i ricambi all’altezza dei titolari. È un problema che Spalletti non conosce, anche perché è stato bravo a risolverlo, almeno per la sua parte. Basta ricordare chi era Lobotka prima del suo arrivo, non certo il regista che incanta l’Europa. Se Sarri toglie Luis Alberto per mettere Basic, il livello tecnico della Lazio si abbassa; se invece Spalletti toglie Zielinski per mettere Elmas, quel livello si abbassa o si alza? Non lo sappiamo tanto sono forti quei due. Se Osimhen salta una partita, gioca Simeone, già 4 gol in Champions; se sta fuori Immobile, Sarri deve scombussolare la Lazio per sostituirlo.

