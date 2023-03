Napoli-Lazio, sfida tra bomber: Osimhen punta al record di Immbile

L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la sfida tra centravanti in Napoli-Lazio con Victor Osimhen che punta al record di gol di Ciro Immobile.

Di seguito quanto riportato:

Lo guardi, nel suo incedere sinuoso, e sembra slegabile. Un fenicottero del gol. Una pertica capace di salire in cielo per saltare di testa o allungarsi come una fionda in contropiede. La sua unicità: fa reparto da solo con la profondità o schioda di peso le difese chiuse. Non c’è modo di contenerlo.

Sarri coltiva una sola speranza: che Ciro, dopo i gol falliti con la Samp e un movimento appesantito dalla condizione precaria, ritrovi lo spunto letale nello stadio che più gli è caro dopo l’Olimpico. Al vecchio San Paolo, segnando al Napoli di Ancelotti, nel 2020 si prese la Scarpa d’Oro e il primato del Pipita. Torre Annunziata, casa sua, dista appena 25 chilometri. Anche stasera lo assisteranno dalla tribuna parenti e amici.

Può consegnare lo scettro, per una volta a Osimhen, ma dalla prossima stagione tornerà all’assalto del quinto titolo in carriera, impresa riuscita soltanto al mitico Nordahl. Immobile attacca la porta e detta le traiettorie oscure di passaggio come non fanno altri centravanti, altrimenti non sarebbe l’ottavo marcatore all time della Serie A con 191 gol. Vive dentro la leggenda da un pezzo. Nessuno lo dimentichi.

Fonte: CdS