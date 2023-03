Gregucci, all.: “Napoli-Lazio? Sarà una gara spettacolare”

L’allenatore, Angelo Gregucci, ha prlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

“Napoli-Lazio? Sarà una gara spettacolare, o almeno dovrebbe. Di certo nessuna delle due squadre andrà indietro, tutte e due giocano in avanti, nella pressione e nella costruzione. Il Napoli è la vera anomalia del calcio italiano in senso positivo, un modello de seguire. Il Napoli ha tutto: costruisce bene, ha un giocatore fantastico e di statura internazionale come Lobotka, presidia la metà campo altrui, può fare male fuori nell’uno contro uno, può mettere palla al centro, può andare nell’uno-due all’interno, ha un rapace in area di rigore, insomma ha tante soluzioni per poter far male. La Lazio però nella partita secca e sugli undici che inizieranno è pericolosa perché continua a conservare fattori importanti per il calcio italiano, ha il capocannoniere degli ultimi anni, ad esempio. Ha uno spartito sarriano evidente, specie nei 90’, è un avversario pericoloso e non solo perché mi è una squadra simpatica per ovvi motivi di militanza. La prova della dimensione e dell’autostima il Napoli l’ha data ad Empoli: in dieci io non ho mai visto una squadra che non si raccoglie, non gestisce. Il Napoli ha continuato a pressare avanti. Una prova di forza notevole, oggi è dura battere il Napoli. E anche in Champions può dire la sua, se continua a giocare con leggerezza e se continua ad avere un calcio pieno di magia assolutamente sì. Del resto i bookmakers, che a inizio stagione non consideravano gli azzurri neanche nei primi venti, ora li considerano come tra le prime 4 squadre d’Europa, da semifinale. E se lo dicono loro che non sbagliano opinione ma eventualmente pagano vuol dire che la quotazione del Napoli è alle stelle. E per fortuna nostra il Napoli ci rappresenta magnificamente”.