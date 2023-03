Gazzetta dello sport – Dybala alla Juve: “Rivoglio i miei tre milioni”

Non saranno i 19,9 milioni che deve avere Cristiano Ronaldo, ma sono soldi che gli spettano e Paulo Dybala li rivuole. «Non ricordo quando mi è stato pagato l’ultimo stipendio, però so bene che la Juventus mi deve ancora dei soldi». Così Paulo Dybala, sentito a Roma per un’ora e un quarto il 21 febbraio nell’ambito dell’inchiesta Prisma — che indaga sui bilanci del club bianconero dal 2019 al 2021 e per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio per 12 persone (tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli) più la società — come persona informata sui fatti, ha esordito con gli ufficiali della Guardia di Finanza. Secondo il pool di magistrati che coordina l’indagine (Mario Bendoni, Ciro Santoriello e l’aggiunto Marco Gianoglio), la Juventus avrebbe truccato i conti con plusvalenze fittizie e le due manovre stipendi, ovvero la dilazione dei salari dei calciatori durante il periodo Covid. Nel caso di Dybala parliamo della seconda (stagione 2020-21) e i 3,7 milioni che non ha ancora preso si riferiscono alle mensilità posticipate. «Quando abbiamo fatto l’accordo per lo spostamento degli stipendi, sapevamo che se avevo ancora un contratto gli stipendi arretrati li pagavano in aumento su quelli successivi, se invece andavo via mi dovevano pagare subito. So che ad aprile 2023 la Juventus ha l’ultima opportunità per pagare quei 3 milioni circa. In caso contrario il mio avvocato farà delle richieste per iscritto, anche se io spero di non arrivare a tanto. Rivoglio i miei soldi ma senza fare nessuna causa, evitando problemi per me e la Juventus». In realtà il legale del giocatore, Luca Ferrari, sentito in Procura a Torino martedì scorso, ha già avanzato una richiesta di risarcimento via mail (12 maggio) per il mancato rinnovo di Dybala, prima illuso con un ricco contratto (8 milioni più bonus) e poi scaricato. «Io non avevo chiesto questo — ha detto il giocatore — solo gli arretrati». Dalle carte dell’inchiesta risulterebbe che i 3,7 milioni dovuti a Dybala siano stati inseriti nel bilancio 2021-22 come fondo rischi, al contrario degli arretrati di CR7 che invece non figurerebbero a bilancio. Quanto alla carta Dybala (la scrittura privata con cui la Juventus s’impegnava a restituire i soldi in caso di addio come incentivo all’esodo), è stata ritrovata insieme alle altre, è firmata da Juve e giocatore ma non depositata in Lega (motivo per cui il romanista potrebbe essere squalificato dalla procura federale), mentre in quella di Ronaldo manca la firma del portoghese.

Factory della Comunicazione

Side letter e banche Juve Di side letter e contratti si è parlato anche nell’audizione di Maurizio Lombardo, ex segretario della Juventus ora alla Roma, sentito il 17 febbraio per quasi 6 ore a Torino. Con lui è stata approfondita la questione delle scritture private di riacquisto per alcuni giocatori, come Mandragora, Orsolini e Cerri: accordi segreti tra società non depositati in Lega. «Perché — ha spiegato l’ex segretario — altrimenti non si poteva registrare la plusvalenza». Documenti raccolti in una cartellina che Lombardo portava sempre con sé «anche a casa, perché poteva capitare che mi chiamassero a ogni ora e volessero capire che cosa c’era scritto (Paratici chiamava anche la notte)». C’erano le side letter del Cagliari, dell’Atalanta, del Bologna, del Sassuolo, dell’Udinese e della Samp. «Quando sono andato via ho consegnato tutto a Gabasio. Con Marotta le trattative erano più semplici, chi inizia a creare problemi è Cherubini che cerca di crearsi uno spazio. Quando loro dicevano: “viene uno a parametro zero ma diamo un milione a un agente io dicevo no e Marotta si rifiutava di firmare. Dopo di lui non c’era più un’operazione che teneva. Paratici ha cominciato a farne sempre più rischiose. Aveva smania di onnipotenza, voleva comprare giocatori anche tramite altre squadre per ostacolare le altre. Il presidente Agnelli era molto coinvolto». Si parla anche di Stefano Campoccia dell’Udinese (uno dei club che avrebbe fatto da «banca» alla Juve), all’epoca neo consigliere di Lega, che nel 2018 avrebbe ricevuto a mano da Gabasio (indagato) in via Rossellini 4 (sede della Lega Calcio) la scrittura privata con l’obbligo di riacquisto di Mandragora per 20 milioni, mai depositata.

Fonte: Gazzetta dello sport