(Formazioni) Napoli/Lazio, un solo cambio per Spalletti. L’ex Hysaj sulla fascia sinistra

Ultime Napoli – In attesa della lista dei convocati, mister Luciano Spalletti ha praticamente deciso l’undici da mandare in campo contro la Lazio. Rispetto al match di Empoli un solo cambio “forzato”, Olivera al posto dello squalificato Mario Rui. Per il resto Lozano e Zielinski in vantaggio su Politano ed Elmas. In attacco come sempre spazio al duo Osimhen e Kvaratskelia.

Ultime Lazio – L’ex della sfida Maurizio Sarri recupera in extremis Patric dallo stato influenzale e farà coppia in difesa assieme a Romagnoli. Sul lato sinistro invece giocherà l’altro ex del match Hysaj. Out solo Casale per squalifica, mentre in attacco ritorna Zaccagni che sarà affiancato da Immobile e Felipe Anderson.

