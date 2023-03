Davide Di Gennaro, calc.: “Incontrare il Napoli è difficile per chiunque e Sarri conosce l’ambiente”

Davide Di Gennaro, ex calciatore di Milan e Lazio, ha parlato al programma Tutti al Var, in onda su Sportitalia.

“Puntare nei giovani è necessario, ma molto dipende dalla forza delle idee e del coraggio. Napoli senza rivali? Gli azzurri non hanno permesso a nessuno di rientrare in lotta per il titolo”

Che cosa si aspetta dalla sfida tra Napoli e Lazio?

“Incontrare il Napoli è difficile per chiunque. Sarri conosce l’ambiente ed avrà sicuramente preparato la gara nel migliore dei modi. Sarà una sfida a tutto campo, ed importantissima per entrambe le contendenti. I biancocelesti, inoltre, si sono rinforzati e soprattutto hanno ritrovato elementi importanti, come Luis Alberto”

Scovare talenti prima che esplodano una necessità del nostro calcio?

“Sta nella forza delle idee e del coraggio dei dirigenti saper puntare su giovani, quand’anche sconosciuti. Nelle serie inferiori ci sono tanti calciatori giovani ma di sicuro talento, ed è importante poterli scovare. Il Milan ha saputo giovarsi proprio delle capacità dei propri dirigenti nel successo dello scorso anno. Vanno inoltre riconosciuti i meriti alla dirigenza azzurra che ha saputo operare in tal modo nel mercato estivo”

Possesso mezzo necessario per il successo?

“Non c’è un solo modo di andare in gol e fare risultato. Gli allenatori più importanti, tuttavia, vanno in questa direzione, tra tutti Spalletti. E una opzione che permette risultati importanti, il Napoli ne costituisce infatti un esempio da studiare. In tal senso, credo sia chiaro come il calcio stia cambiando. Anche squadre che lottano per obiettivi differenti, si affidano sempre più spesso al possesso, con le dovute considerazioni ai mezzi che la rosa garantisce”