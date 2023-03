Cerchione: “Il Napoli ha saputo collezionare undici vittorie di fila. L’unica inseguitrice capace di avvicinarsi a questi numeri è stata la Juventus”

Il giornalista Luca Cerchione, opinionista di “Tutti al Var”, programma in onda su Sportitalia, ha commentato il percorso del Napoli in questa stagione.

“Osimhen secondo soltanto ad Haaland, numeri impressionanti. L’Inter poteva prendere Militao per due milioni…”

Quali sono i numeri di Victor Osimhen?

“I numeri di Osimhen sono impressionanti. In Serie A ha partecipato al 40% dei gol degli azzurri mediante 19 gol e 4 assist. È il valore aggiunto della squadra. Il nigeriano non ha potuto fornire lo stesso apporto in Champions soltanto per le noie fisiche di inizio stagione, seppur arricchendo la competizione con due reti. Parliamo del calciatore più decisivo della squadra, capace di raggiungere il record di otto gare consecutive in rete, il secondo per età a poter vantare questa statistica. Il primato spetta infatti a Roberto Muzzi”

Quanto vale un gol di Osimhen?

“Il ragazzo percepisce quattro milioni e mezzo a stagione. Dunque, ogni gol dell’attaccante è costato circa 180 000 euro. Se consideriamo che Pogba è costato già oltre sei milioni alla Juventus per stare in tribuna fino al derby di Torino di martedì, allora comprendiamo come Osimhen sia un vero affare. È un dato davvero importante, basti pensare che Victor è il secondo attaccante con il rapporto tra reti e costi di maggiore beneficio. Il primato spetta, infatti, a Niclas Fullkrug del Werder Brema. Considerato che l’ingaggio dell’attaccante tedesco è di 1,8 milioni, ogni sua rete costa soltanto 128000 euro”

Il possesso è davvero un dato inutile come alcuni affermano?

“L’Arsenal è l’unica squadra, nei top campionati europei, ad essere in testa senza vantare il più alto dato sul possesso palla. In Inghilterra, infatti, il City guida la statistica di riferimento, mentre Psg, Napoli, Bayern Monaco e Barcellona sono in testa alle classifiche, sia per possesso che per punteggio. In tal senso, dati alla mano, l’80% delle regine dei top5 campionati europei dimostrano come il possesso palla sia una statistica tutt’altro che di secondo rilievo. Fa sorridere che questa tesi arrivi da chi da anni, in Italia, parla di ‘expected goal’: quello sì che è un dato inutile, visto che si può vincere fissando quella statistica a zero grazie ad un calcio di rigore. Si tratta di una soluzione a cui si affidano anche squadre che occupano zone della classifica di gran lunga differenti. La Cremonese, seppur in evidente difficoltà, ha sempre provato ad aggredire partita ed avversario, ovviamente la mancanza di qualità negli uomini la sta condannando al fondo della Serie A. Polemizzare sul possesso palla mi pare un ossimoro, soprattutto se si tende a prendere in considerazione fattori molto meno rilevanti, come, ripeto, l’expected goal”

Cosa dice il confronto tra i migliori attaccanti d’Europa?

“I capocannonieri dei top 5 campionati europei hanno tutti una media reti inferiore ad Osimhen il quale vanta una media di 0,95 marcature per gara. L’eccezione è rappresentata da un Haaland irraggiungibile. Victor ha già siglato 19 reti in campionato, a testimonianza di quanto sia cresciuto l’attaccante azzurro. In Serie A ha partecipato al 40% dei gol del Napoli se si sommano le sue realizzazioni ai suoi assist. In questo momento è il calciatore più incisivo del campionato”.

Quali sono i giocatori che realmente stanno overperfomando nel nostro campionato?

“In Serie A ci sono tre calciatori che hanno incrementato il proprio valore. Osimhen avrà un valore a bilancio il prossimo giugno intorno ai cinque milioni. Se il Napoli lo vendesse ad una cifra di settanta milioni, la plusvalenza sarebbe di ben oltre i sessanta milioni. Tuttavia, sappiamo bene che la società si priverà del nigeriano soltanto per una cifra vicina tra i 120 ed i 150 milioni, determinando una plusvalenza da record. Leao, inoltre, ha un valore a bilancio di 12,6 milioni. Una sua cessione per 50 milioni di euro decreterebbe una plusvalenza di quasi 40 milioni. Il migliore operato in percentuale, in tal senso, è di Pantaleo Corvino. Hjulmand ne costituisce una chiara esemplificazione. Sul calciatore ci sono, infatti, Napoli ed Inter, ed è costato alla società soltanto 170000 euro. Il centrocampista potrebbe partire per 20-25 milioni, che costituiranno per intero una plusvalneza”.

Le inseguitrici del Napoli non sono state mai realmente in lizza per il primato?

“Il Napoli ha saputo collezionare undici vittorie di fila. L’unica inseguitrice capace di avvicinarsi a questi numeri è stata la Juventus, con otto successi interrotti proprio nella débâcle del Maradona. Le milanesi sono invece ferme a quattro, così come la Lazio, mentre Atalanta e Roma a tre vittorie di fila. È impensabile, dunque, poter contrastare gli azzurri con un simile ruolino, in virtù della stagione degli uomini di Spalletti. Se confrontiamo l’attuale classifica con quella dello scorso campionato, abbiamo la giusta dimensione del percorso dei ragazzi di Spalletti. I partenopei viaggiano con un +13 rispetto alla passata stagione. L’Inter, invece, ha soltanto sei punti in meno, così come il Milan quattro. Se dessimo alle milanesi gli stessi punti della passata stagione, dopo 24 giornate, sarebbero comunque a 12 e 13 punti di distacco dalla vetta”