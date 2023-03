Ultime Lazio – Due dubbi in difesa per Sarri in vista del “Maradona”

Il Napoli di questa stagione è straripante in zona gol e ad oggi solo l‘Inter e la Fiorentina in campionato non hanno subito gol in campionato. Domani sera al “Maradona” arriverà la Lazio degli ex Sarri e Hysaj e ci vorrà una prova di forza non indifferente. Il laterale albanese dovrebbe recuperare per la sfida di domani sera, mentre due difensori sono in dubbio. Romagnoli contro la Sampdoria era in panchina ma dovrebbe recuperare. L’altro dubbio, come riporta il CdS, è Patric fermo ieri per stato influenzale e solo oggi si deciderà se verrà o meno convocato. Sicuro assente invece Casale per squalifica e ieri è stato intervistato: «E mi dispiace tanto. Ci tenevo, anche perché mi sarebbe piaciuto affrontare Osimhen. Non mi è mai capitato. Lo vedo in tv e mi dico: “Ha troppe qualità, è veloce, è forte di testa, ha tutto”. Sarri punterà sul collettivo per fermare la capolista e uscire con un risultato positivo.

