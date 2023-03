Schwoch: “Osimhen sarebbe titolare in quasi tutti i top club europei”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli: “Sembrano frasi fatte, ma quando c’è unione di intenti e di volontà vengono fuori stagioni come questa del Napoli. Tutte le cose giuste sono state messe al posto giusto e si vedono i risultati. Osimhen? Oggi sarebbe titolare in quasi tutti i top club europei. Victor quest’anno si sta consacrando, poi bisognerà vedere se nei prossimi anni continuerà ad avere questo rendimento. Oggi gioca in una squadra che gira a mille e lo esalta, ma dare continuità a questi numeri non sarà semplice. Un suo erede? Raspadori e Simeone hanno tutte le qualità e le carte in regola per non far sentire la sua eventuale mancanza, lo abbiamo visto anche ad inizio campionato. I numeri di entrambi sono importanti, hanno lo spirito giusto per il Napoli. Lo Scudetto? Ci sarà tanta voglia di festeggiare, lo si farà tutti insieme con i tifosi e il resto della piazza. Sarò presente anche io, mi sto già organizzando con degli amici per quando verrà il momento”.

Factory della Comunicazione