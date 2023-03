R.P.N. – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Napoli-Lazio? I due calciatori che potranno domani sera fare la differenza”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto nuovo show”, condotto da Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “In questo momento il Napoli è una squadra che è difficile da affrontare per gli avversari, anche se ovviamente tutte le squadre andranno rispettate. La Lazio tatticamente quest’anno è cambiata nella fase difensiva, concede poco agli avversari e non è semplice scardinarli. In più c’è tatticamente un Luis Alberto trasformato da Sarri. In passato lo spagnolo era una mezz’ala, adesso può fare più ruoli e sarà lui da tenere d’occhio. Per gli azzurri invece penso che possa essere la partita di Kvara, perchè può mettere in difficoltà dal suo lato Marusic, oltre al fatto che può giocare in più zone del campo, dando imprevedibilità. Uno stadio pieno quest’anno spesso ha fatto la differenza, averne di media 50 mila per la prossime gare sarebbe importante e un valore aggiunto per il Napoli. Le prossime sfide saranno contro Sarri e Gasperini e non credo che faranno una partita difensiva, anzi cercheranno di tenere testa alla capolista. Sul mister della Lazio penso che ci sarà una parte del “Maradona” che ancora lo fischierà per il suo passato alla Juventus, ma io personalmente lo ringrazierei per il calcio spettacolare che ha portato. Chi far salire sul carro in caso di scudetto? Non faccio preclusioni a nessuno, ognuno è stato importante, allenatori, calciatori e dirigenti per arrivare a questo punto”.

