Perillo (Rai): “Solo il Real unico ostacolo alle semifinali per il Napoli-Champions”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Antonello Perillo, vice direttore TGR Rai Nazionale:

Factory della Comunicazione

“Il Napoli il discorso scudetto l’ha già chiuso ed ha dato la svolta decisiva nella straordinaria partita contro la Juventus. Con quella fantastica prestazione ha annichilito i bianconeri e tutte le altre presunte pretendenti, in particolare Inter e Milan che si sono rese conto che questa squadra è troppo forte e quest’anno è la sua annata. Questo Napoli ha degli obiettivi da raggiungere, lo scudetto è a portata di mano, magari poi ne vediamo qualcun altro che era precedentemente inimmaginabile. Questo Napoli può far bene in Europa, è in grado di affrontare qualsiasi avversaria, evitando il Real Madrid al prossimo turno c’è più possibilità che passi il turno e vada verso le semifinali. Credo che Spalletti voglia tenere la squadra sempre sul pezzo per evitare cali di concentrazione. Osimhen scalpita? Simeone è un fior di giocatore, piange il cuore vederlo tanto in panchina, ma comprendo la scelta di Spalletti. Per il futuro, credo che Osimhen sia un ragazzo molto intelligente, è migliorato tantissimo, ha fatto un salto di qualità ulteriore e se Spalletti riterrà di fargli prendere un po’ di pausa, allora credo che capirà. Affidarsi alla gestione di un maestro come lui, penso sia la cosa più normale e ovvia da fare. Ho sempre un po’ paura dei premi dati ai calciatori, per quanto riguarda i gol, anche se Osimhen non gioca affatto per sé, ma per la squadra”.