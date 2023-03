Meret-Provedel, dallo strano intreccio di mercato alla sfida del “Maradona”. Un solo cambio per Spalletti

L’estate scorsa Alex Meret si sentiva in discussione, visto che mister Spalletti non aveva tanta fiducia in lui e si cercava un altro estremo difensore per il Napoli. Da Kepa e Navas, ma il più vicino, per 24 ore è stato Provedel. Infatti come riporta il CdS, l’ex dello Spezia poteva finire in maglia azzurra e Meret in terra ligure, ma all’ultimo non si fece. Entrambi vengono dall’Udinese, hanno fatto lì la trafila e domani si confronteranno. Provedel tra l’altro è stato l’ultimo portiere goleador, visto che quando era alla Juve Stabia, segnò prima del triplice fischio ad Ascoli. Per quanto riguarda invece le scelte di Spalletti ci sarà un cambio forzato, ovvero Mathias Olivera al posto dello squalificato Mario Rui nel ruolo di terzino sinistro. Per il resto la formazione sarà la stessa delle gare precedenti, per non fermarsi e dare un segnale al campionato.

