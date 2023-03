Collovati: “Kim è totalmente in ascesa fisica, mentale, una potenza, è una sicurezza”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto 2 Campione del Mondo Italia ’82:

Factory della Comunicazione

“Bisogna essere onesti: non ci si può dimenticare di quello che ha fatto Koulibaly. Kim è totalmente in ascesa fisica, mentale, una potenza e una sicurezza, gioca corto, dà quelle energie e prerogative che vuole un allenatore. Osimhen? Sceglierei lui ad Haaland. È una lotta tra i due, ma in questo momento preferisco il nigeriano, la prende in qualsiasi modo, in qualsiasi caso, ha energia ed entusiasmo. Restano i due più forti al mondo. 15 punti ridati alla Juventus e rivale scudetto? Lo scudetto è già in archivio. Il Napoli, lo dico da mesi, deve dare un’occhiata alla Champions adesso. Togliendo il Real Madrid, che temo, perché in finale ci arriva sempre, le altre non sono imbattibili: questo Napoli può battere chiunque in Europa. Difensore del Napoli che mi somiglia? Adesso il ruolo del difensore è cambiato, però mi piacciono due difensori: Rrhamani e Kim. In questo modulo di Spalletti sono molto attaccati all’uomo. Bestia nera tra gli attaccanti? Ho giocato ottime partite con Bettega, Graziani e tanti altri centravanti fortissimi. Milan e Inter favorite rispetto alle romane? Penso di sì. Il Milan si è un po’ ripreso, l’Inter è sempre lì e arriverà seconda, secondo me, poi bisognerà vedere tra Roma, Lazio, Atalanta e Juventus”.