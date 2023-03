Bucchioni: “Nessuno gioca meglio dei ragazzi di Spalletti”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “Il Napoli ha le motivazioni giuste e vuole scrollarsi di dosso quell’etichetta di splendida perdente. Sono mesi che stiamo narrando questa storia con tanti aspetti splendidi, sia sportivamente che umanamente. Giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia stanno facendo di tutto per diventare campioni e certi risultati non arrivano mai per caso. Il Napoli oggi è una squadra che davvero non ha limiti. In Europa c’è qualcuno che gioca meglio di Spalletti e dei suoi? Io non credo proprio. Non vedo punti deboli in questa squadra, il mercato ha persino colmato quei buchi nelle seconde linee. A questo Napoli davano tanti tabù: le gare con le piccole, la sosta del Mondiale, il calo invernale, ma il Napoli ha sfatato tutto. Il campionato è ormai chiuso, persino i gufi si sono convinti e hanno smesso di esserlo… Spalletti sta facendo il capolavoro della sua carriera. Il confronto con Sarri? Resta una delle pagine più belle della storia del Napoli. Anche la sua squadra incantava, ma è rimasta incompiuta dopo quel 3-0 di Firenze. Evidentemente la squadra e l’ambiente non erano maturi, anzi forse è servita proprio per costruire una stagione come questa. Questo Napoli ha più equilibrio, per quanto più spettacolare in fase offensiva. Le altre? L’Inter sta facendo meno di quello che ci si aspettava, i tifosi sono scontenti ed è chiaro che non possono dire che il campionato sia chiuso. È chiaro però che anche loro sanno bene che ormai sia andato. Le bugie devi dirle per non far incavolare la piazza, quindi… A me questo Napoli ha subito ricordato il grande Milan o la Juve di Lippi, squadre che già da ottobre sapevi che avrebbero vinto il campionato. Osimhen? Fossi in lui non sceglierei ancora nulla. Restare a Napoli per vincere ancora sarebbe qualcosa di straordinario, ha ancora una carriera intera per provarsi altrove. A Napoli lo esaltano come pochi, poi vedremo quando arriveranno le famose offerte della Premier”.

