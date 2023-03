Valentini, ex dg FIGC: “La presenza di Raspadori in Italia-Inghilterra? Nel suo stadio darebbe il massimo”

Antonello Valentini, ex dg FIGC, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Napoli non ha mai tradito la Nazionale, per calore e per tifo, tranne per quell’eccezione parziale nel 1990 contro l’Argentina di Maradona. Sono sicuro che ci sarà una bellissima risposta dal pubblico napoletano, soprattutto adesso che abbiamo preso due schiaffoni col Mondiale. Mancini sta continuando sulla strada giusta, con un lavoro meticoloso e volto ad esaltare i giovani. Quando sento le critiche sulle sue tante convocazioni, impazzisco: il CT deve visionare anche chi non gode dei favori delle copertine, poi ragionare di conseguenza. La presenza o meno di Raspadori? E’ un ragazzo straordinario, oltre che un calciatore di primo livello. Gli auguro di guarire in tempo, perché nel suo stadio darebbe il massimo con la numero dieci sulle spalle. Sarebbe bello vederlo in campo, poi contro l’Inghilterra non sarà semplice: anche per questo è stato scelto il calore di Napoli per questa partita. Di Lorenzo? Non finisce mai di sorprendermi, ha un’umiltà pazzesca e sono contento della sua crescita. Ha saputo affermarsi con il lavoro ed il sacrificio. Per la fascia di capitano lì, poi si vede il grado di anzianità e se continuerà così, Di Lorenzo presto potrà vestire anche la fascia di capitano della Nazionale. Il calcio italiano ora può rinascere anche grazie ai successi del Napoli e delle altre in Europa. Molti avranno rosicato, perché molti danno addosso al nostro calcio. E invece siamo ancora protagonisti e sono fiducioso che si possa andare avanti il più possibile in tutte le competizioni europee”.

