Krol, ex calc.: “Kvaratskhelia è fantastico, ma Lobotka è la vera sorpresa, perchè è stato trasformato”

“Sono in Spagna, ma ogni tanto vengo a Napoli, verrò tra aprile e maggio. Vengo almeno 3 o 4 volte l’anno e quest’anno verrò anche a festeggiare. Queso è il Napoli più forte, prima c’era Maradona che da solo vinceva, ma questo Napoli fa parlare perchè fa un calcio spettacolare. Tutto il lavoro è fantastico, dell’equipe, al presidente, passando per lo staff tecnico, tattico, Tommaso, Giuntoli, la squadra, funziona tutto. Maradona è stato il giocatore più forte del mondo, ma questo Napoli ha lavorato duramente per ottenere quello che sta ottenendo. Il Napoli gioca un calcio divertente, va sempre in avanti e in un momento in cui il calcio non è visto da tutte le squadre così, va esaltato il gioco del Napoli che è vincente e fa divertire. Guardo tutte le partite del Napoli anche perchè gioca il calcio che a me piace ecco perchè anche quando giocavo se subivamo un gol non andavamo in difficoltà perchè giocando in avanti sapevamo che potevamo stravolgerla.

Kim l’avevo visto poche volte giocare, ma da quando è a Napoli in ogni partita lo vedo migliorato. Sta facendo passi da gigante, ha talento, grinta e può crescere ancora. Kvaratskhelia è fantastico, ma Lobotka è la sorpresa perchè è stato trasformato, per non parla di Osimhen che è un giocatore incredibile perchè fa gol difficili con una semplicità imbarazzante.

Tutto il mondo sta guardando al Napoli e ha la qualità per guardare lontano anche in Champions. Certo, ci sono squadre importanti, ma le qualità per contrastare City e Bayern il Napoli le ha”.