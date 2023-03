Jacobelli: “Il Napoli farà strada anche in Champions, i 18 punti di vantaggio sintomo di una stagione straordinaria”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Xavier Jacobelli, editorialista di Tuttosport, e ha parlato anche del Napoli e della Champions.

“Sono in corso gli accertamenti e se risulterà che l’arbitro Serra, come detto da Mourinho, abbia pronunciato cose che non doveva pronunciare, scatterà la sanzione.

Sconto di qualche punto per la Juve? Non ho sensazioni, l’esperienza mi ha insegnato che in materia di giustizia sportiva è bene aspettare il pronunciamento del collegio di garanzia, nessuno può fare alcuna previsione al momento. Sul campo, la Juve sta si sta battendo. Anche ieri, ha dimostrato che altro gioco è possibile anche grazie ai recuperi di alcuni calciatori. E’ bene continuare di questo passo, senza guardare ciò che accade fuori dal campo.

Questa è una stagione perfetta per il Napoli, lo dicono i numeri, lo dice la qualità del gioco e la capacità di esportare questo gioco anche in Champions e questa è una splendida notizia per tutto il calcio italiano. Abbiamo 7 squadre in Europa, vuol dire che l’esempio del Napoli ha portato anche le altre italiane a dare il massimo in Europa e c’è la possibilità che l’Italia porti avanti ancora 3 squadre in Champions. Il Napoli è riuscito nell’impresa di vantare 18 punti di vantaggio sulle seconde in classifica e non era mai successo ecco perchè qualcosa di straordinario sta accadendo.

Possesso palla? Tutte le statistiche sono utili, ma è chiaro che i numeri più importanti sono quelli dei gol fatti e dei gol subiti e il Napoli vanta il miglior attacco e la migliore difesa. Poi è chiaro che ogni allenatore fa giocare la squadra a suo piacimento, ma io preferisco il modo con cui gioca il Napoli. Il gioco del Napoli è spettacolare ed efficace ed esalta le caratteristiche dei suoi solisti.

Champions, una tra PSG e Bayern è destinata ad uscire, ma la di là del tabellone, ciò che è una garanzia per il Napoli è il gioco, oltre alla qualità eccelsa dei suoi interpreti. Credo che il Napoli farà strada anche inuna traè destinata ad uscire, ma la di là del tabellone, ciò che è una garanzia per il Napoli è il gioco, oltre alla qualità eccelsa dei suoi interpreti.

Quando hai un gioco, hai una polizza di carattere tecnico e sono due gli aspetti da evidenziare: la rapidità con cui Spalletti ha ricostruito la squadra dopo la partenza dei veterani e l’arrivo dei nuovi calciatori che solitamente quando mettono piede nel nostro campionato hanno bisogno del tempo necessario per ambientarsi. E l’altro aspetto da sottolineare è la continuità di rendimento e la capacità di mantenere alta la concentrazione”.