Floro Flores sicuro: “Il Napoli può puntare alla Champions, se fossi il Bayern o il City mi preoccuperei degli azzurri”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Floro Flores, ex calciatore, e ha parlato anche del Napoli in Champions.

“Sarri non lo vivo per cui non so quanto sia cambiato, ma all’epoca aveva delle suo fisse ad esempio voleva tutto nero, non voleva gente con scarpine bianche, era già maniacale sul campo e fuori. Si è evoluto perchè il calcio è cambiato, ma in tanti lo hanno studiato e copiato e a Napoli ha fatto divertire tutti.

Quel Napoli di 91 punti ha trovato una Juventus che ha fatto ancora meglio. Non vincere lo scudetto con 91 punti è follia, ma purtroppo non lo ha vinto e resta quell’amaro perchè Sarri aveva costruito qualcosa di speciale. La differenza tra il Napoli di Sarri e quello di Spalletti è Lobotka che detta legge in mezzo al campo. Recupera tutti i palloni davanti alla difesa e si parla tanto di Osimhen e Kvara, ma il vero allenatore in campo è Lobotka.

Il Napoli insegna che tutto è possibile e che c’è sempre una soluzione e ciò che impressiona è che va a vincere con facilità in ogni campo. Il Napoli degli scorsi anni faceva fatica con le medio-piccole, adesso invece le vince perchè trova sempre una soluzione. I giocatori son duttili, Osimhen dà profondità, Lozano dà spinta ed è spaventoso in ogni reparto, anche in porta nonostante qualche perplessità iniziali. Eravamo tutti preoccupati dopo la cessione di Koulibaly, ma non vedo grande differenza con Kim per cui il Napoli è stato bravissimo non ha sbagliato nulla neanche negli acquisti.

Da calciatore napoletano quando perdi una partita devi fare i conti con la tua delusione da giocatore e con la delusione della gente e dei parenti! Poi, da napoletano si aspettano sempre che tu faccia la differenza. Quando perdevo col Napoli mi venivano a bussare sotto casa, ma purtroppo ho vissuto il Napoli peggiore e mentre adesso quando cammini per strada sei un eroe, a me invece insultavano!