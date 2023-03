Avv. La Marca: “La valutazione della clausola di Kim è ben oltre i 60 milioni”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca:

La vittoria di Empoli – “Lo strapotere del Napoli è oramai una certezza, ad Empoli si è vista una squadra capace di mettere in seria difficoltà l’Empoli, che in questa stagione ha dimostrato di essere una squadra ostica per chiunque, anche con l’uomo in meno. Proprio i minuti finali del Castellani sono l’ennesima rappresentazione della forza del Napoli che non ha fatto mai trasparire in alcun momento in campo l’inferiorità numerica”.

Kim Min Jae – “Kim Min Jae è stato uno dei grandi colpi degli ultimi dieci anni del nostro calcio, un difensore completo che impressiona per la continuità di rendimento e per la capacità di tenere sempre alta la concentrazione. In questo momento è sicuramente uno dei primi cinque difensori al mondo e vedendo le cifre che circolano per centrali di pari livello sicuramente il Napoli dovrà provvedere ad aumentare la clausola visto che i top club sarebbero felici di investire una cifra vicina ai 60 milioni per un calciatore che senza clausola potrebbe essere valutato anche sui 100 milioni”.