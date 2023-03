Al “Maradona” sono previsti 150 mila spettatori. Altri numeri rispetto ad un anno fa

Come cambiano le cose da un anno all’altro e questo riguarda anche il numero di spettatori al “Maradona”. La passata stagione spesso lo stadio era vuoto, oppure difficilmente si sentiva i tifosi cantare e incitare la squadra. Quest’anno invece il primo posto, il gioco e una squadra unita e compatta ha cambiato gli scenari. La media spettatori è sui 43 mila, decisamente dei passi in avanti, solo nella sfida casalinga contro l’Empoli si è registrato 40 mila spettatori. Le prossime sfide saranno contro Lazio, Atalanta e il return-match di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Come riporta il Corriere dello Sport saranno previsti in tutto 150 mila spettatori, ovvero 50 mila per le prossime gare, davvero incredibile. Contro i biancocelesti sta andando a gonfie vele, nonostante le problematiche per acquistarli online, ma si sta andando verso l’ennesimo sold-out per la sfida agli ex Sarri e Hysaj. Insomma ci vorranno due stadi per le prossime partite e in città già si prepara la festa che si attende da 33 anni, ma come dice Spalletti calma e si pensa solo alla Lazio.

