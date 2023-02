Serie A – Cremonese/Roma 2-1, prima vittoria per i grigiorossi

Agli ordini dell’ arbitro Marco Piccinini si gioca Cremonese/Roma. Allo Zini, il primo tempo è fisico ed aggressivo ed al termine della prima frazione di gioco sono i padroni di casa ad essere in vantaggio, grazie al gran gol al volo di Tsadjout dopo la sponda di petto di Valeri, mentre la squadra capitolina non riesce a creare molti problemi alla retroguardia di Ballardini. Mourinho, nella ripresa, cambia volto alla squadra con 4 cambi. La Roma riesce a trovare il pareggio al 77’, con Spinazzola, in pratica in uno dei pochissimi tiri in porta giallorossi. Poco dopo però Okereke conquista un rigore trasformato da Ciofani che regalerà la prima vittoria in questo campionato alla squadra grigiorossa. Mourinho viene espulso per proteste e, di conseguenza, non sarà in panchina contro la Juventus.

CREMONESE-ROMA 2-1

RETI: 17′ Tsadjout (C), 70′ Spinazzola (R), 83′ Ciofani (C) su rig.

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Ferrari (84′ Chiriches), Bianchetti, Vasquez; Sernicola (84′ Ghiglione), Pickel (78′ Galdames), Benassi, Valeri; Afena-Gyan (66′ Meité), Tsadjout (78′ Ciofani), Okereke.

A disp.: Saro, Sarr, Aiwu, Buonaiuto, Acella, Quagliata, Lochoshvili, Dessers.

All.: Davide Ballardini

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (68′ Karsdorp), Ibanez; Zalewski (63′ El Shaarawy), Cristante (63′ Matic), Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini (63′ Solbakken), Dybala; Belotti (63′ Abraham).

A disp.: Boer, Svilar, Abraham, Llorente, Celik, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic.

All.: José Mourinho

ARBITRO: Sig. Marco Piccinini della sezione di Forlì

AMMONITI: Ferrari (C), Bianchetti (C), Sernicola (C), El Shaarawy (R), Ibanez (R)

ESPULSI: Mourinho (R)