Kvara resta a Napoli. Jugheli (Ag.): «Khvicha è concentrato solo sulla squadra»

L’accordo da blindare Recentemente lo stesso Jugheli ha tagliato corto a proposito di interessamenti in Premier per il suo assistito: «Khvicha è concentrato solo sul Napoli e sulla squadra che sta crescendo e ottenendo risultati importanti». Una uscita che ha soddisfatto il presidente Aurelio De Laurentiis che spesso si innamora dei suoi giocatori, ma non soffre quegli agenti sempre pronti a battere cassa alla prima opportunità. Iugheli e Giuntoli si sentono con una certa continuità e si sono dati appuntamento a fine stagione per blindare ulteriormente il contratto del georgiano che attualmente scade nel 2027. Infatti a Napoli nessuno vive nel mondo delle favole e capiscono bene che con un ingaggio da 1,2 milioni di euro netti all’anno, diverse big di Premier e anche il Real Madrid sarebbero pronti a scatenarsi con offerte da capogiro, pronti a pagare cifre astronomiche anche per il cartellino, con cifre che potranno avvicinarsi ai cento milioni. Discutere per tempo con agente e giocatore significa prevenire simili attacchi e far sì che l’attaccante continui tranquillo, senza che nella sua mente si inseriscano pensieri diversi. De Laurentiis è pronto a raddoppiarlo quello stipendio, inserendo anche dei bonus per far sì che con i risultati del club arrivino guadagni anche per i calciatori. E il presidente ha già promesso, tramite il capitano Giovanni Di Lorenzo, un premio scudetto e un altro per il passaggio ai quarti di Champions, che sarà replicato qualora continuasse il fantastico cammino europeo. Insomma già in questa stagione Khvicha toccherà il milione e mezzo di guadagno, considerando i premi e anche i bonus che stanno per essere staccati, legati alla doppia cifra di gol e di assist. Fonte: Gazzetta

