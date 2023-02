Gazz. dello Sport – Per Kvara il Napoli ha deciso di raddoppiare

Il Napoli da ieri è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, in vista della sfida contro la Lazio degli ex Sarri e Hysaj. Nel frattempo il futuro incombe, anche se ovviamente non è proprio immediato. Come riporta la Gazzetta dello Sport il club azzurro ha deciso di raddoppiare l’ingaggio a Kvaratskelia. Il georgiano guadagna 1,2 milioni a stagione e si passerà fino a 2,5 milioni fino al 2028. Nel frattempo in un’intervista rilasciata al sito dell’Uefa vuole sempre restare umile e con i piedi per terra: «All’inizio per me era difficile crederci. Non solo che avrei giocato in Champions, ma anche in una squadra del genere, in Serie A. Sembrava un sogno. Quando ho realizzato tutto e ho capito che andavo a giocare in un livello diverso, ho capito che dovevo prepararmi per le partite in modo diverso. A Napoli tutti vivono per il calcio, Non esco spesso, ma quando sono in macchina vedo Maradona ovunque, anche sui finestrini dei taxi. La gente del posto ama il calcio e lo respira». Ma la festa a breve arriverà.

