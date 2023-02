ESCLUSIVA – M. Plastino (giorn.): “Napoli-Lazio? Il derby del mio cuore. Sulla sfida del “Maradona” può incidere un fattore”

Il campionato in questo momento c’è una sola dominatrice ed è il Napoli che ha allungato sulle concorrenti a 18 punti. Venerdì sera ci sarà la sfida del “Maradona” contro la Lazio, partita sempre spettacolare e quindi si preannuncia interessante. Ilnapolionline.com ha intervistato il giornalista Michele Plastino.

Diresti ai nostri lettori il tuo percorso lavorativo tra giornale e tv? “Ho iniziato scrivendo di cinema in un giornale specializzato. Poi ha prevalso la passione sportiva e cominciai con la prima radio locale di Roma radio Roma e a seguire la prima tv teleroma”.

Lo scorso fine settimana ci ha lasciato Maurizio Costsanzo. Che ricordi hai di lui in maniera particolare? “Tanti ricordi di quando lui veniva alla mia trasmissione “Gol di notte” ed io ero ero onorato ad andare al suo programma. Nei miei studi conobbe Valentino Tocco. Quest’ultimo lavorava con me e poi con il tempo divenne prima cameramen al suo show e poi regista. Inoltre volle che suo figlio Saverio iniziasse con me in radio, altro grande onore”.

Passando al calcio De Laurentiis e Lotito ottimi imprenditori, ma non apprezzati dalle rispettive tifoserie. Come ti spieghi questo contrasto in maniera particolare? “A mio avviso sono due personaggi diversi, forse sono uguali per il rapporto distaccato con le tifoserie. De Laurentiis può essere, a differenza di Lotito, più un personaggio mediatico”.

Spalletti sta portando lo scudetto a Napoli. Chi ti ricorda come allenatore a livello nazionale e della nostra città? “Luciano Spalletti mi ricorda sicuramente Arrigo Sacchi, perché è un ricercatore e al tempo stesso innovatore. Come tecnico della storia del Napoli invece direi Luis Vinicio”.

Venerdì sera si giocherà al “Maradona” Napoli-Lazio. Ha qualche aneddoto sulle sfide del passato? “ci sono sicuramente degli aneddoti sulle sfide tra il Napoli e la Lazio. La prima quando i biancocelesti persero uno scudetto all’ultima giornata proprio in terra campana. La seconda invece fu un pareggio per 3-3 con protagonisti Chinaglia e Clerici, in quella circostanza la Lazio vince il tricolore. Infine a livello televisivo feci un servizio con Maradona e d’amico protagonisti e da quel momento lo chiamai il derby del mio cuore”.

Infine che partita si aspetta venerdì sera al “Maradona” tra il Napoli e la Lazio? “Mi aspetto una partita spettacolare, con due tecnici bravi e addestratori. Spalletti rispetto a Sarri è un ricercatore di novità. In questo momento appunto il Napoli ha qualcosa in più. “.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

