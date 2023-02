Ciro Venerato: “Da Kvara ad Osimhen, aggiornamenti sul tema rinnovi”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “1 Football club”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il giornalista della Rai Ciro Venerato.

Factory della Comunicazione

Kvaratskhelia prossimo ad essere blindato dalla società? “Il ragazzo intende proseguire la sua avventura in azzurro. La società prolungherà il contratto del georgiano di un ulteriore anno. La base fissa sarà di due milioni e mezzo, ma sono previsti svariati bonus legati al rendimento di squadra e del calciatore”

Altre questioni rinnovi in casa Napoli? “Ad oggi c’è uno stallo con gli agenti di Zielinski e Lozano. Il Napoli ha ribadito di voler rivedere la parte economica, al fine di ridurne i costi e rientrare così nel nuovo corso già avviato lo scorso anno. Difatti, uno sforzo in tal senso verrebbe fatto soltanto per Osimhen. La contrattazione con i due calciatori verrà riaperta in primavera, e potrebbe evolversi tanto in un buon esito quanto in un addio. Ribadisco la distanza che si registra al momento tra le parti, anche se il successo in campionato potrebbe garantire risorse fondamentali alla società azzurra”

In caso di scudetto, Osimhen potrebbe rinnovare? “Il Napoli ha fatto sapere che per il nigeriano è disposto ad andare oltre i parametri imposti sul tetto ingaggi. Bisognerà, però, vedere se giungeranno le cosiddette offerte irrinunciabili. L’asta, ormai, è già cominciata, e non soltanto in Premier, United su tutti. Il Psg potrebbe, infatti, essere un club interessato alla punta azzurra, in tal caso bisognerà attendere anche l’evoluzione della guida tecnica. È tutto aperto, bisognerà aspettare il termine della stagione per ulteriori sviluppi”.

La Redazione