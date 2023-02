Sono sei le squadre a cui Osimhen ha graziato la porta

In questo campionato Victor ha fatto gol già a 13 diversi avversari. Gli rimangono le milanesi, il Torino (con quest’ultima e il Milan non ha ancora giocato), la Fiorentina, il Lecce e la Lazio. Proprio l’avversario di venerdì prossimo, con il centravanti che spera di inserire un altro scalpo alla sua eccezionale collezione. Tra l’altro venerdì si confronterà a distanza con quel Ciro Immobile, che nella stagione 2019-20 eguagliò il record dei 36 gol. Curiosità in quella stagione l’attaccante di Torre Annunziata segnò la sua rete n. 36 proprio al San Paolo, all’ultima giornata contro il Napoli. Come dire che questo record finisce per passare per lo stadio di Fuorigrotta, oggi intestato a Diego Armando Maradona. E, ironia della sorte, l’ultima di campionato per il Napoli è in programma in casa contro la Sampdoria che – non ce ne vorrà l’arrabbiata tifoseria blucerchiata – classifica alla mano è una delle maggiori indiziate alla retrocessione. Vedremo cosa succederà ma naturalmente questo del record di gol in Serie A diventa uno stimolo in più per un ragazzo che coltiva grandi ambizioni. Il primo obiettivo sta per raggiungerlo, ed è lo scudetto italiano, ma il suo grande sogno è la Champions e anche su quel fronte, grazie a un altro suo gol, la squadra è vicina ai quarti di finale, storico traguardo per il club. Certo, qualcuno può pensare che con un simile obiettivo da inseguire, Victor potrebbe anche riposarsi in qualche partita meno importante e decisiva in campionato. Ma non diteglielo. Perché se Osimeh sta bene, non è tipo da accusare stanchezza. Corri, ragazzo, corri senza limiti. Fonte: Gazzetta

