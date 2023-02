Di Napoli: “Il Napoli è frutto della programmazione, non certo del caso”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Arturo Di Napoli, ex calciatore

“Vedere giocare questo Napoli è qualcosa di meraviglioso, anche perchè sono un tifoso azzurro, con tutta la mia famiglia. Abbiamo programmato già il viaggio a Napoli per festeggiare perchè quello che sta facendo il Napoli dà grande orgoglio. L’esperienza mi insegna che quando si raggiungono obiettivi importanti vanno festeggiati perchè ogni anno è unico. Magari anche l’anno prossimo il Napoli farà un grande campionato, ma non sarà lo stesso, probabilmente non ci sarà questo vantaggio. Certo, la programmazione fatta negli anni faceva ben sperare, ma nessuno immaginava che il Napoli vincesse prepotentemente questo scudetto. E lo sta facendo anche in campo internazionale perchè se il calcio italiano è ancora visto come straordinario dobbiamo dire grazie al Napoli che lo sta esportando. Il Napoli ha trasformato calciatori sconosciuti in top player e questi sono i grandi meriti, oltre ai numeri strepitosi. Spalletti e Sarri sono allenatori all’avanguardia, cercano di non dare alcun punto di riferimento mettendo metodologia e fantasia in campo. Stimo molto Sarri per quello che ha dimostrato nel mondo del calcio, ha una caratteristica di gioco simile a quella di Spalletti, ma c’è anche da dire che Spalletti ha dei ricambi che sono importanti, frutto di una grande programmazione non certo del caso. Sono curioso e affascinato di vedere come esploderà Napoli”.