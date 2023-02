Ballotta: “Napoli avversario scomodo ma la classifica Champions è corta”

A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Ballotta, ex portiere, tra le altre, di Lazio e Bologna: “Napoli–Lazio sarà una bella partita soprattutto per i biancocelesti. La classifica, in zona Champions, è corta ed ogni gara è determinante. Il Napoli sarà un avversario davvero scomodo, che si diverte a giocare il suo gran calcio. I partenopei ottengono vittorie su vittorie, dunque molto dell’evoluzione del match dipenderà soprattutto dagli uomini di Spalletti. È importante il gioco, ma ancor più i calciatori che lo mettono in atto. Inoltre, giocare bene è importante, ma rischia di passare in secondo piano se si fatica a raggiungere determinanti risultati. Luciano sta riuscendo proprio nel concretizzare il suo buon calcio, che si avvicina alla legittimazione del successo finale. Il lavoro di Spalletti si arricchisce anche del merito di aver lavorato sui giocatori. Molti di essi registrano netti miglioramenti rispetto alle scorse stagioni, ed i nuovi si sono rivelati essere affidabili. E’ il frutto della ottimale gestione del mister. È difficile giocare contro gli azzurri, e trovare contromisure efficaci. Si potrebbe pensare di aspettarli bassi o di aggredirli, ma in entrambi i casi i partenopei godono di valide soluzioni. Gli azzurri godono di giocatori sempre pronti alla lotta, su ogni pallone. Su tutti Osimhen, che ha dimostrato la sua determinazione proprio in Champions, nell’aggressione di quella palla che ha poi sancito il rigore. Sistema di gioco e calciatori determinano, dunque, le difficoltà di affrontare questo Napoli. Il mancato arrivo di Navas ha permesso a Meret di poter dimostrare tutto il suo valore. Meret sta svolgendo una grande stagione, dimostrando una crescita che non è soltanto tecnica, ma anche mentale. Superare quanto accaduto in estate, infatti non era facile“.

Fonte: IlSognoNelCuore.com