Victor ha nel mirino Jeppson, superato il Pocho lavezzi

Victor contro Osimhen. Ciclone e anticiclone. Di testa, di piede, di forza, di rapina e finisce così: Osi batte Osi. Più forte di se stesso: 10 gol in 8 partite in serie. Prima di lui, nella storia del Napoli, nessuno era riuscito anche solo a fare centro in 7 giornate consecutive di campionato, eppure non gli è bastato ed è andato oltre. Primato ritoccato esattamente come i numeri della sua straordinaria stagione da capocannoniere e da campione: 19 gol in 20 presenze collezionate in Serie A in questa stagione, 21 in 25 comprese le coppe, e il 15º posto nella classifica dei cannonieri azzurri di tutti i tempi e in tutte le competizioni è soltanto suo con 49 reti in 87 partite. Superato Lavezzi, il Pocho che ha detto 48, e ora nel mirino c’è Jeppson a quota 51.

