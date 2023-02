Rai – Napoli, compito arduo, per le inseguitrici, cercare di mantenere il passo

Il Napoli ha battuto l’Empoli per 0-2, per la ventiquattresima giornata di campionato di Serie A, aggiungendo altri tre punti al bottino accumulato dall’inizio di campionato. Il sito Rai News commenta così questa ennesima vittoria azzurra: “Gli uomini di Spalletti, in forma e concentrati, liquidano la pratica toscana e conquistano il loro ventunesimo successo in serie A, portandosi di nuovo a +18 in classifica in attesa della sfida che attende domani la più immediata rivale per lo scudetto, ovvero l’Inter, che affronterà il Bologna.

Compito arduo per le inseguitrici, lontane, cercare di mantenerne il passo per non perdere definitivamente le tracce della capolista”.