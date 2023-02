P. Zanetti nel post gara usa solo un termine: “IMPRESSIONANTI”

Niente da fare, la capolista è troppo forte per l’Empoli che incassa l’ottava sconfitta del campionato e rimanda ad altra data punti e soddisfazioni. L’autorete di Ardian Ismajli, arrivata quasi all’alba della sfida, pesa come un macigno sull’economia di una partita comunque giocata con orgoglio dalla truppa di Paolo Zanetti che nel post partita analizza un pomeriggio avaro di soddisfazioni per i suoi. «Sono contento di alcune cose e soprattutto del fatto che non molliamo mai anche davanti alle difficoltà. Abbiamo chiuso con un punteggio dignitoso davanti ad un avversario che visto da vicino è impressionante in tutte le fasi».

Complicata la partenza, come sottolinea il tecnico degli azzurri toscani. «Abbiamo commesso due errori su due in situazione di palla inattiva e quando sei sotto nel punteggio in modo netto diventa tutto complicato, una montagna da scalare. Alla fine ci portiamo via un po’ di esperienza in più perché siamo una squadra giovane, compreso il sottoscritto, che può crescere dopo queste prestazioni».

Primo tempo tutto o quasi del Napoli, ripresa con l’Empoli in crescita. «Abbiamo preparato al meglio la partita ma quando vai sotto nel punteggio tutto diventa difficile. Ci sono stati errori che sono stati fatti per un po’ di timore, soprattutto in avvio. Poi siamo entrati meglio in partita anche se, ripeto, ci siamo trovati contro un avversario fortissimo che lo sta dimostrando anche in Europa. Giocare contro il Napoli è stato difficile per noi ma anche per tutti gli altri, lo confermano i risultati. Ci siamo tolti il dente perché in questo periodo affrontare il Napoli è complicato. La squadra di Spalletti non è solo palleggio ma anche pressing a tutto campo. Vengono a prenderti alti e ogni cosa si complica».

