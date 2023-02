Il ricordo del gol per Meret lo riporta a El Shaarawy. Quarto clean sheet

Il super Napoli è inarrestabile: infila a Empoli l’ottava vittoria consecutiva, nona con quella in Champions contro l’Eintracht Francoforte. L’ennesima prova di forza degli azzurri: qualità tecnica straordinaria dei singoli, organizzazione perfetta di squadra e solidità mentale. Spalletti ha costruito un meccanismo perfetto, una formazione imprevedibile in attacco con tanti interpreti capaci di colpire, Osimhen e Kvaratskhelia su tutti, e solidissima in difesa che non ha rischiato nulla a Empoli anche negli ultimi 28 minuti, compreso il recupero, in cui ha giocato in inferiorità numerica per l’espulsione di Mario Rui. Per Meret è il quarto clean sheet consecutivo, l’ultimo a fargli gol fu El Shaarawy a un quarto d’ora dalla fine del match contro la Roma e in totale sono cinque le partite consecutive in cui non ha incassato reti compresa quella di Champions League in Germania. Fonte: Il Mattino

