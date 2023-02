I numeri di Osimhen nel campionato, ad un passo dalla “doppia doppia”

I gol, invece, sono ormai routine: 19 in campionato, 17 nelle ultime 15 partite e 10 nelle ultime 8 di fila. Prima di Victor, secondo più giovane nell’era dei 3 punti, erano riusciti nell’impresa: Muzzi con il Cagliari nel 1994-95 (8 gol in 8 partite), il più giovane; Barreto con il Bari nel 2009-10 (9 in 8); Vieri con l’Inter, però a cavallo delle stagioni 2001-02 e 2002-03 (9 in 8); Volk con la Roma nel 1930-31 (10 in 8); Altafini con il Milan nel 1958-59 (12 in 8); Zapata con l’Atalanta nel 2018-19 (14 in 8). E ancora: Osimhen è il primo a mettere la sua firma in calce a 8 partite consecutive dai tempi di Cristiano Ronaldo, autore di 11 reti in 8 gare tra dicembre 2019 e febbraio 2020. Una roulette. Altro traguardo in vista: con 43 gol, Osi è il secondo giocatore africano più prolifico in Serie A alle spalle di Weah, primo con 46.

Fonte: CdS