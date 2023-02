FUTSAL – Il Napoli Futsal si sveglia troppo tardi a Dosson

Non basta un cuore azzurro enorme al Napoli Futsal. Dosson si conferma fortino

inespugnabile con la Came che vince 4-3 e va in vantaggio con Di Guida: 1-0 al riposo. Nella

prima metà della ripresa si scatenano Suton, Juan Fran e Japa Vieira. Sul poker trevigiano il

team di Marìn ritrova la bussola ed accorcia con Mancha, finale al cardiopalma con Mateus

power play che fa doppietta. Nulla più, kappaò però meno amaro visto quello dell’Olimpus

col Pescara. Ora in seconda piazza proprio i veneti, a -4 e con una gara in più. Il 10 marzo a

Cercola c’è il big match proprio coi Blues di D’Orto.

Passano 20” e Fortino recrimina per una traversa colpita di testa, direttamente su rilancio

di Pietrangelo. Perugino e Rangel esaltano i portieri, la girata di Mateus viene fermata. A

9’47” sinistro secco di Di Guida che si deposita in fondo al sacco, su iniziativa di Borruto poi

Fortino va a colpire ed i partenopei chiedono fallo di mano in area. L’estremo difensore

ospite è strepitoso nel tuffarsi sul tiro di Rangel ed è l’ultima emozione di un primo tempo

che si chiude col vantaggio minimo neroazzurro.

Nella ripresa Ricordi sbarra subito la strada a Robocop per due volte, la Came però

raddoppia con il gioco di gambe di Japa e la sfera che carambola sui piedi di un implacabile

Suton (2-0). A 4’31” la terza realizzazione: corner di Suton, tacco di Vieira ed al centro

facile Juan Fran. Splendido il destro in girata di Arillo, altrettanto la risposta di Ricordi. Il

numero uno di Rocha si supera su Honorio, solo davanti a lui da due passi. Nuovo asse

Pietrangelo-Fortino e nuovo montante. A 7’18” dal termine il tecnico madrileno lancia

Mateus power play: subito Vieira cala il poker, ma è qui che la capolista comincia un

tentativo di risalita ed accorcia con il break vincente di Mancha. Azione avvolgente e lo

stesso Mateus sul secondo palo mette dentro il 4-2. Ancora la palla per il 97, defilato, che

va a segno per il 4-3 definitivo. Ma non c’è più tempo, successo per i padroni di casa.

Factory della Comunicazione

SALA STAMPA – “Conoscevamo l’ambiente e che la partita fosse complicata – le

parole di Marìn nel post gara. – Un palazzetto pieno ed il campo piccolo, la Came

sa come far male. Non abbiamo gestito bene i passaggi decisivi, le opzioni ci sono

state ma non abbiamo gestito i momenti. Con un Ricordi così loro non hanno

sentito la pressione e ci hanno creduto”.

CAME DOSSON-NAPOLI FUTSAL 4-3 (1-0 p.t.)

CAME DOSSON: Ricordi, Belsito, Rangel, Suiton, Vieira, Galliani, Juan Fran, Di

Guida, Perazzetta, Azzoni, Botosso, Ditano. All. Rocha

NAPOLI FUTSAL: Pietrangelo, Perugino, Mancha, Fortino, Borruto, De Luca, Arillo,

Rafinha, Honorio, Mateus, De Gennaro. All. Marìn

MARCATORI: 9’47” p.t. Di Guida (C), 2’39” s.t. Suton (C), 4’31” Juan Fran (C), 12’48”

Vieira (C), 16’13” Mancha (N), 17’28” Mateus (N), 18’46” Mateus (N)

AMMONITI: Mancha (N), Suton (C), Arillo (N), Fortino (N)

ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Andrea Colombo (Modena) CRONO: Fabio

Pozzobon (Treviso)

I RISULTATI DI GIORNATA e LA CLASSIFICA: https://www.divisionecalcioa5.it/competizioni

Area Comunicazione Napoli Futsal