SSCN – L’ottava meraviglia per iniziare marzo come Napoli comanda…

Sul sito ufficiale il commento della SSCN dopo la vittoria degli azzurri al Castellani di Empoli: “L’Ottava Meraviglia. Il Napoli chiude il mese di Febbraio con il successo consecutivo numero 8 in Serie A. Dall’8 gennaio a oggi è venuta giù una cascata azzurra impetuosa e inarrestabile sul campionato. In totale sono 21 vittorie su 24 giornate che sommate ai 6 successi in Champions League fanno 27 sfide con sopra stampato a fuoco un marchio azzurro indelebile. E’ uno di quei casi in cui è la matematica a fare storia, antologia e letteratura. Una media impressionante per una Falange che non conosce trincee inesplorate, che non paga dazio a nessuna dogana e che avanza senza macchia e senza paura su ogni territorio. Al Castellani segna un gol e mezzo Osimhen. Per anticipare la furia di Victor, Ismajli infila la palla nella propria porta e una decina di minuti dopo è l’Uomo MaScherato che con la voracità di un predatore scarica in rete una respinta di Vicario su destro di Kvara. E’ il nono gol consecutivo di Air Osi in campionato, il decimo se si aggiunge anche quello a Francoforte in Champions. In mezzora siamo 2-0 e la serata ha già la dissolvenza del trionfo. Nel secondo tempo governiamo il campo attenuando con magistrale flemma l’inferiorità numerica per l’espulsione di Mario Rui. Dopo la settimana tra Reggio Emilia, Germania e Toscana, adesso si torna al Maradona per la doppia sfida nella nostra Cattedrale contro Lazio e Atalanta. Per iniziare anche Marzo come Napoli comanda…”

