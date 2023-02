SERIE A – Empoli-Napoli 0-2, i top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli ha giocato al “Castellani” contro l’Empoli e cercava di riscattare la sconfitta dello scorso campionato, per chiudere un cerchio. Inizio di partita a ritmi alti e gli azzurri al primo affondo passano. Da corner, cross di Zielinski ed autorete di Ismaijli. Lo 0-2 arriva ancora da corner, tiro di Kvara, respinge Vicario e Osimhen da pochi passi non sbaglia. Il nigeriano sfiora la doppietta, ma non ci mette la giusta cattiveria e il portiere dei toscani para. A seguire traversa di Kim di testa. Nella ripresa i partenopei, sembrano in controllo ma poi arriva il rosso di Mario Rui per un’ingenuità a centrocampo. Nonostante l’uomo in meno, il Napoli ha ancora occasioni da gol. Osimhen, Simeone e Gaetano trovano un attento Vicario. Il successo in terra toscana, porta gli azzurri a +18 sull’Inter che dovrà scendere in campo domani a Bologna. Ecco le pagelle della sfida di Empoli.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Rispetto alla gara di Francoforte non segna, ma incide. Lancio per Osimhen, fa la mezz’ala e da una mano in difesa. Insomma è unico e insostituibile.

Kim Minjae 7 – Il difensore sud-coreano, anche stasera è stato perfetto. Chiusura di piede e concentrato fino alla fine. Peccato per la traversa che poteva portarlo a tre reti in campionato. Un “muro” sempre più orientale.

Rrahmani 7 – La gara del giocatore kosovaro, perfetta come sempre, lo si vede ad inizio ripresa, quando su Piccoli ci mette il piede senza commettere errori. Un baluardo che non fallisce più un colpo.

Anguissa 6,5 – Primo a tratti non perfetto del camerunense anche se rispetto alle gare precedenti, appare meno disordinato. Nella ripresa invece è devastante e cerca lo scambio con i compagni. La forma è ritrovata ma non c’erano dubbi su questo.

Lobotka 7,5 – La domanda sullo slovacco da farsi è, ma aveva una vita precedente? Da quando c’è Spalletti si è reincarnato in più persone, corre, recupera e spinge in avanti. Davvero ora è uno dei migliori in campo europeo.

Zielinski 6,5 – Il polacco inizia con un errore a centrocampo, ma poi prende in mano la squadra. Suo il cross dove nasce l’autogol di Ismaijli. Dai suoi piedi da corner nascono azioni insidiosi e fino a quando è in campo non commette sbavature.

Elmas 6,5 – Il macedone è uno dei giocatori rigenerati da Spalletti. Era quasi discontinuo, a tratti non brillava, ma il diamante adesso si è sgrezzato. Questa sera perfetto anche in difesa e perfetti i passaggi per Osimhen e Simeone. Un dodicesimo valore aggiunto.

Lozano 6,5 – Anche il messicano ha ritrovato davvero una condizione brillante. Solo un errore all’inizio, poi per il resto spinge in avanti. Peccato per un giallo che poteva evitare, ma per il resto molto bene.

Osimhen 7 – Con la rete di Empoli il nigeriano è arrivato a quota 19 gol in campionato. Come sempre ne sfiora altre, ma davvero è una furia che solo Vicario gli smorza la gioia della rete.

Kvaratskelia 6,5 – Il georgiano nel primo tempo fa ammattire i difensori avversari e non sbaglia un colpo. Il primo gol nasce da un suo cross e poi scalda le mani di Vicario per il tap-in di Osimhen. Cala un pochino e poi esce con l’uomo in meno. Anche stasera utilissimo.

Flop

Mario Rui 5 – L’ex della sfida aveva come sempre giocato una partita attenta, anzi ha toccato diversi palloni. Purtroppo l’ingenuità del rosso diretto se la poteva risparmiare. Per una partita il professore dietro alla lavagna.

A cura di Alessandro Sacco