Gazzetta – La rivincita di Meret: da panchinaro discusso a insostituibile

Tra gli intoccabili del Napoli figura anche Alex Meret, eppure non era facile immaginare di rivedere il portiere friulano tra i pali azzurri ad Empoli in questa stagione dopo quanto avvenuto in occasione dell’ultimo confronto tra le due squadre (Meret confezionò un regalo per il momentaneo 2-2 di Pinamonti). Invece, Meret oggi è un “titolarissimo” di Spalletti e questo ruolo se l’è meritato con una forza mentale fuori dal comune e con alcuni ottimi interventi in diversi momenti chiave della stagione. Non facile fare tutto questo con un contratto di appena un anno (più opzione per il secondo) e quindi con una sorta di “fiducia a breve scadenza” in virtù della quale il Napoli non ha mai smesso di guardarsi intorno per quanto concerne appunto il pacchetto portieri. Già in estate Giuntoli aveva guardato proprio ad Empoli essendo un ammiratore della prima ora di quel Vicario che adesso sta stupendo tutti e chissà che proprio la coppia Meret-Vicario non possa essere “riproposta” essendo già andata in scena ai tempi della Primavera dell’Udinese, quando entrambi erano giovani di belle speranze. Adesso sono due certezze con vista sul futuro. Fonte: Gazzetta

