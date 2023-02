SERIE B FEMMINILE – A. De Sanctis (dif. Napoli): “A Verona uno scontro diretto importante”

Sfida impegnativa quella che attende domani (palla al centro alle ore 11) il Napoli Femminile in casa del Chievo, che attualmente occupa il quinto posto in classifica. Azzurre in campo con il lutto al braccio per commemorare la tragica scomparsa del padre della centrocampista Claudia Mauri. Assenti Strisciuglio e Toomey, venti le convocate da parte di mister Lipoff per il match del Sinergy Stadium. “Di sicuro per noi è stata una settimana molto particolare ma siamo determinate ed abbiamo grande voglia di vincere contro una rivale diretta che, per altro, è una squadra di valore da non sottovalutare in alcun modo”. Le azzurre sono reduci da tre successi consecutivi: “La sosta – continua De Sanctis – ci ha aiutato a ricaricare le batterie e trovare le energie giuste per affrontare al meglio il Chievo, la prima tappa di questo lungo rush finale di stagione. Personalmente, avendo giocato con il Verona per me ci sarà aria di derby: conosco bene il campo dove giocheremo, lì ho vissuto tante belle giornate e spero di togliermi una grande soddisfazione anche domani”.

