Amir Rrahmani, la sua crescita alla pari di tanti è opera di Spalletti. Le sue parole

Non solo difensore Nelle intenzioni del Napoli, Amir Rrahmani era stato preso dal Verona nel 2020 per creare un’alternativa a Kostas Manolas. Ma il kosovaro dall’avvento di Spalletti è diventato titolare e non è più uscito. Togliendosi anche l’etichetta di difensore ruvido e basta. Come? Lo ha spiegato lui stesso: «In allenamento Spalletti chiede sempre le stesse cose, quelle che per lui sono giuste. Io ho seguito quello che diceva. Quando un allenatore ha ragione, le cose vanno sempre bene per i giocatori. È stato importante per me e per tutta la squadra. L’allenatore ci fa fare dei passaggi un po’ più pericolosi perché se la palla passa poi possiamo far male. È una cosa su cui insiste e in questo sono migliorato» Fonte: Gazzetta

Factory della Comunicazione