Serie A – Allarme per l’attaccante dell’Empoli, non è al top. Va gestito dice Zanetti

SERIE A – Allarme in casa Empoli in vista della sfida della 24^ giornata di campionato contro il Napoli. Zanetti ha ammesso: “Caputo non è al top, vedremo se ce la farà. Vista la sua importanza lo costudisco come un diamante, va gestito, certi allarmi vanno ascoltati”. In caso di forfait, il tecnico dei toscani dovrà correre ai ripari considerata anche l’assenza di Cambiaghi, quest’ultimo fermo ai box per guai muscolari.

Chi sostituirà Caputo in caso di stop? Avanza la candidatura di Piccoli, ormai completamente ristabilito dal recente infortunio e pronto ad affiancare Satriano al centro dell’attacco dell’Empoli. Zanetti potrebbe decidere di aggiungere un centrocampista in più e avanzare Baldanzi nel ruolo di seconda punta al fianco di Satriano, ma Piccoli resta la soluzione più accreditata. Zanetti su Piccoli: “Sta crescendo, è un centravanti un po’ anomalo. Ha una buona tecnica e buon tiro nonostante la struttura fisica. Per me può giocare con tutti. Sto facendo delle valutazioni ma già da domani”.

