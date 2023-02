Pucciarelli: “Sarri faceva giocare i soliti giocatori, il merito di Spalletti è stato quello di coinvolgere un po’ tutti”

Manuel Pucciarelli, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Sarri era un po’ più portato a giocare con i soliti giocatori, il merito di Spalletti è stato quello di coinvolgere un po’ tutti. In pochi hanno fatto poche presenze. Ha fatto quel qualcosa in più che a Sarri è un po’ mancato. Poi se avesse vinto lo scudetto quel Napoli lì non si sarebbe parlato dei ‘difetti’ di Sarri, ma solo del capolavoro. Vedo tante cose in comune tra il Napoli di Spalletti e Sarri, ma soprattutto il migliore calcio in Italia.

Ricordo che Sarri a Napoli all’inizio voleva riproporre il gioco fatto con noi ad Empoli, ma capì che non aveva i giocatori giusti per il 4-3-1-2. Alla prima occasione in cui lo affrontammo da avversario volevamo fare bella figura e un pareggio”.