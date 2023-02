Pucciarelli, ex calc.: “Mario Rui? Mi ricordo bene quando veniva criticato”

Manuel Pucciarelli, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Le partite contro il Napoli sono ricordi che fanno sempre piacere perché erano partite molto belle.

Mario Rui? Mi ricordo bene quando veniva criticato, ma ho sempre avuto fiducia in lui. Ha qualità importanti e per il ruolo che interpreta non ce ne sono tanti che possono essere decisivi col piede che ha lui. Quando non sei ancora tanto conosciuto e arrivi in una squadra con tifosi ambiziosi come il Napoli puoi fare un po’ di fatica all’inizio.

Zielinski? Era molto giovane quando l’ho conosciuto, l’unico dubbio che avevo su di lui era sul fattore psicologico perché sul piano tecnico non si discute. Avevo il timore che potesse non reggere una piazza come Napoli, ma fa delle cose incredibili. Non si può parlare male di quello che fa. Ci sta che possa essere un po’ altalenante nell’arco di una stagione, può succedere ma non me la sento di mettere in discussione Zielinski”.