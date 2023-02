P. Cannella, intermediario: “Fa bene a tenere tutti sulle spine. Gara sempre insidiosa”

In diretta a Radio Punto Nuovo, è intervenuto Peppe Cannella, intermediario e dirigente sportivo: “Giovani come Baldanzi, Vicario e Parisi e sono prontissimi ad un grande salto di carriera. Baldanzi e Parisi soprattutto sono profili che devono inorgoglirci, come movimento italiano. E se il Napoli li segue fa benissimo perché sono dei veri talenti. Il Napoli quest’anno ha una consapevolezza enorme, che riesce a mettere sotto anche formazioni collaudate in Europa. Ormai non è più una sorpresa, provo a mettermi nei panni degli avversari, ma quali contromisure vuoi studiare? Il Napoli ha una forza varia e devastante. Hojlund? Ha una difesa fisica e un’accelerazione nel breve che è difficile da ritrovare nel nostro campionato. In questo è l’unico simile ad Osimhen, poi ha una freschezza mentale che fai difficoltà a trovare altrove. L’Atalanta ha un grande scouting, è un 2003 ed oggi è il profilo più interessante in quella zona di campo. Chissà dove davvero può arrivare questo ragazzo… Empoli-Napoli? Sono gare sempre insidiose, nella leggerezza mentale dei ragazzi che hanno possono dare fastidio al Napoli. E poi giocare contro la capolista è sempre una vetrina, ne sa qualcosa Di Lorenzo che con l’Empoli segnò proprio contro il Napoli. Per molti ragazzi dell’Empoli sarà un’occasione irripetibile, per questo Spalletti fa bene a tenere tutti i suoi sul pezzo. Soprattutto dopo la vittoria di Francoforte, l’allenatore sarà un martello sulle sue scelte. Simeone titolare? Se lo avesse la Roma o la Lazio, sarebbe fondamentale per loro. Quindi provate ad immaginare le poche occasioni che ha avuto questo ragazzo, che si definisce un napoletano acquisito. Farà vedere tutta la sua fame, dispiace solo per Raspadori che sarebbe tornato utile e avrebbe avuto anche lui il suo spazio”.

Fonte: Radio Punto Nuovo