In attesa di Osimhen, il Napoli guarda al suo sostituto in casa Atalanta

Gioiello danese E siccome gli attaccanti sono sempre la merce più pregiata, il Napoli si sta muovendo per cercare di garantirsi con l’Atalanta una corsia privilegiata per Rasmus Hojlund, classe 2003, centravanti danese: 6 gol alla sua prima stagione in Serie A. Al club di De Laurentiis potrebbe bastare anche bloccarlo e lasciarlo ancora una stagione in più a Bergamo, per maturare. Come ha sottolineato il presidente azzurro, il club vuole tenersi i suoi giocatori migliori, ma se arrivasse in estate un’offerta di quelle irrinunciabili dalla Premier per Osimhen è chiaro che il ds Giuntoli non si farebbe trovare impreparato e il danese sarebbe una delle soluzioni privilegiate e comunque un talento in cui investire in prospettiva.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta