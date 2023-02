C. Esposito, allenatore: “Non è una partita come le altre, rappresenta tutto per me”

In diretta a Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore ed ex Empoli: “Empoli-Napoli non è mai una partita come le altre per me, rappresenta tutta una vita per me. Spero che vinca l’azzurro (ride ndr)! Il Napoli quest’anno deve davvero ringraziare Luciano, che ha fatto un lavoro pazzesco sui calciatori, sul gruppo e sulla piazza intera. Il Napoli sta giocando un calcio incredibile e dire che gli allenatori non incidano su una squadra non ha assolutamente senso. Allora cosa significa, tanto vale mandarlo via (ride ndr). Dai, restiamo seri. Osimhen deve ringraziare Spalletti? E invece credo che Osimhen debba ringraziare solo sé stesso per le doti che ha, poi è chiaro che Luciano gli sta dando una mano a diventare uno dei migliori attaccanti al mondo. Empoli? La cabala ha sempre raccontato un Napoli in difficoltà al Castellani, ma questa volta vedo una squadra vincente e con una mentalità forte. Il Napoli adesso non è secondo nessuno, domani non ci sarà partita. Lo scorso anno il Napoli poteva vincere già lo Scudetto, ma forse la rosa non era completa e competitiva come adesso. Spalletti fu messo incredibilmente in discussione, mentre ora può trovare la giusta consacrazione che merita con la vittoria di questo campionato. Baldanzi? Prima di finire ad una squadra importante come il Napoli, deve ancora crescere. È molto giovane e l’Empoli sa bene che lo manderà via solo quando pronto. Farebbe bene a restare un altro anno al Castellani, prima di fare il salto in una big.”

Fonte: Radio Punto Nuovo